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Ближний Восток

Советник Хаменеи об ударе по "Бен-Гуриону": "Потрясен фундамент безопасности Израиля"

Авиация
Иран
Хуситы
Израиль
время публикации: 06 мая 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 14:13
Советник Хаменеи об ударе по "Бен-Гуриону": "Потрясен фундамент безопасности Израиля"
AP Photo/Vahid Salemi

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, в прошлом командовавший военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции, прокомментировал ракетный удар йеменских хуситов по аэропорту "Бен-Гурион".

"Ракеты хуситов, попавшие в "Бен-Гурион", потрясли психологический фундамент безопасности Израиля. Обстрел из Саны стал стратегическим ударом по иллюзии спада сопротивления. Фронт, объединяющий Ливан, Ирак, Газу и Йемен, перехватил инициативу", – написал он в социальной сети X.

5 мая министерство иностранных дел Ирана заявило о непричастности к ракетному обстрелу йеменскими хуситами аэропорта "Бен-Гурион". Хуситы – сателлиты Ирана, получающие от них значительную поддержку.

"Решение Йемена поддержать палестинский народ было самостоятельным. В его основе лежит солидарность с палестинцами", – сообщает пресс-служба ведомства, предупреждая Израиль и США о возможных последствиях операции возмездия.

Ближний Восток
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