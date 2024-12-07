СМИ: депутат Эдельштейн толкнул одного из участников протеста возле его дома

В субботу, 7 декабря, группа активистов пришла к дому главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, депутата Кнессета Юлия Эдельштейна, чтобы призвать его содействовать соглашению об освобождении похищенных.

Выйдя из дома, чтобы отправиться в синагогу, Эдельштейн (неясно, нечаянно или нарочно) толкнул одного из протестующих, который стоял у него на пути с флагом Израиля в руках.