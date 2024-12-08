Ирак закрыл границу с Сирией, посольство эвакуировано в Ливан
время публикации: 08 декабря 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 11:12
Иракские агентства новостей сообщают об эвакуации посольства Ирака в Дамаске. Дипломатический персонал вывезен в Ливан. Также сообщается, что иракская сторона закрыла пограничный переход "Аль-Букамель" на сирийской границе.
Ранее стало известно, что несколько тысяч военнослужащих сирийских правительственных войск перешли иракскую границу. Большая часть солдат прибыла из зоны боев. Среди тех, кого пропустили на иракскую территорию, были и раненые.
В связи с событиями в Сирии прекращено воздушное сообщение между Ираком и Ливаном – полеты между Багдадом и Бейрутом проходят через сирийское воздушное пространство.
Ссылки по теме