x
08 декабря 2024
|
последняя новость: 11:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2024
|
08 декабря 2024
|
последняя новость: 11:47
08 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ирак закрыл границу с Сирией, посольство эвакуировано в Ливан

Сирия
Ливан
Ирак
время публикации: 08 декабря 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 11:12
Ирак закрыл границу с Сирией, посольство эвакуировано в Ливан
AP Photo/Hadi Mizban

Иракские агентства новостей сообщают об эвакуации посольства Ирака в Дамаске. Дипломатический персонал вывезен в Ливан. Также сообщается, что иракская сторона закрыла пограничный переход "Аль-Букамель" на сирийской границе.

Ранее стало известно, что несколько тысяч военнослужащих сирийских правительственных войск перешли иракскую границу. Большая часть солдат прибыла из зоны боев. Среди тех, кого пропустили на иракскую территорию, были и раненые.

В связи с событиями в Сирии прекращено воздушное сообщение между Ираком и Ливаном – полеты между Багдадом и Бейрутом проходят через сирийское воздушное пространство.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 декабря 2024

Press TV: иранское посольство в Дамаске подверглось штурму
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 декабря 2024

Опубликованы данные о пропавшем в Сирии самолете, на котором мог пытаться улететь Асад
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 декабря 2024

Трамп: "Путин не захотел защищать Асада"