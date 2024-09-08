Centcom: уничтожены две ракетные системы и три БПЛА хуситов в Йемене

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает, что за последние 24 часа в Йемене были уничтожены две ракетные системы и три беспилотных аппарата иранского производства, принадлежавшие хуситам.

"Было установлено, что БПЛА и ракетные системы представляют непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод", – говорится в сообщении Centcom.