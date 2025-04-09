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Ближний Восток

Президент Ирана настаивает: переговоры с США не будут вестись напрямую

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 09 апреля 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 14:07
Президент Ирана настаивает: переговоры с США не будут вестись напрямую
Iranian Presidency Office via AP

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что ирано-американские переговоры, которые должны состояться в Омане в ближайшие дни, будут вестись через посредника, а не напрямую, как заявлял президент США Дональд Трамп.

"Враги полагают, что наша позиция слаба, но, как и в других случаях, они ошибаются. Мы не поступимся своим достоинством и будем всеми силами отстаивать интересы страны", – заявил он, потребовав от западных стран отменить введенные против Ирана санкции.

7 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что на этой неделе начнутся непрямые переговоры с представителями США. Как сообщается, иранскую делегацию возглавит Аракчи, а американскую - спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

На странице Аракчи в соцсети X было опубликовано сообщение: "Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки".

Ближний Восток
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