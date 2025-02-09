Египет проведет экстренный арабский саммит в связи с инициативой Трампа переселить палестинцев

27 февраля в Египте пройдет арабский саммит, на котором будут обсуждаться "серьезное изменение ситуации на палестинских территориях". Об этом сообщило министерство иностранных дел Египта.

Экстренный саммит призван продемонстрировать единодушное возмущение арабских стран в связи предложением президента США Дональда Трампа переселить жителей Газы в арабские страны, чтобы произвести в непригодном для жизни секторе восстановительные работы.

"Решение о созыве встречи на высшем уровне стало результатом экстренных консультаций, проведенных в последние дни Египтом с руководством других арабских стран, в том числе Палестины, которая и потребовала провести саммит", – говорится в заявлении МИД.