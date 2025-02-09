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Ближний Восток

Египет проведет экстренный арабский саммит в связи с инициативой Трампа переселить палестинцев

Газа
Дональд Трамп
Египет
время публикации: 09 февраля 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 11:32
Египет проведет экстренный арабский саммит в связи с инициативой Трампа переселить палестинцев
Saudi Press Agency via AP

27 февраля в Египте пройдет арабский саммит, на котором будут обсуждаться "серьезное изменение ситуации на палестинских территориях". Об этом сообщило министерство иностранных дел Египта.

Экстренный саммит призван продемонстрировать единодушное возмущение арабских стран в связи предложением президента США Дональда Трампа переселить жителей Газы в арабские страны, чтобы произвести в непригодном для жизни секторе восстановительные работы.

"Решение о созыве встречи на высшем уровне стало результатом экстренных консультаций, проведенных в последние дни Египтом с руководством других арабских стран, в том числе Палестины, которая и потребовала провести саммит", – говорится в заявлении МИД.

Ближний Восток
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