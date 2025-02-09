В Ливане сформировано правительство без представителей "Хизбаллы"

В Ливане объявлено о создании нового правительства во главе с Навафом Саламом - бывшим председателем Международного суда в Гааге. Его главными задачами станут проведение экономических реформ, борьба с коррупцией и реализация соглашений, положивших конец военным действиям между Израилем и "Хизбаллой".

Полноценного правительства в Ливане не было с 2022 года, когда в отставку подал предыдущий премьер-министр Наджиб Микати. Поскольку Ливан остался и без президента, было невозможно назначить нового премьер-министра, Микати и его министры продолжали выполнять свои обязанности.

Преодолеть политический кризис Ливану удалось только после поражения "Хизбаллы" в конфликте с Израилем, что привело и к ослаблению политического влияния этой шиитской группировки. Под давлением США, Франции и Саудовской Аравии парламент Ливана избрал президентом командующего вооруженными силами Жозефа Ауна.

В новом кабинете 24 министра. Пять из них представляют шиитскую общину, однако прямых представителей "Хизбаллы" в правительстве нет. Но четыре министра представляют союзное ей движение "Амаль". Среди них и министр финансов Ясин Джабер.