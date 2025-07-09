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Ближний Восток

ООН платит миллионы за танкер, который стал нефтяным складом для хуситов

Хуситы
ООН
время публикации: 09 июля 2025 г., 16:08 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 16:08
Cудно FSO Safer
AP Photo/Osamah Abdulrahman

По данным профильного издания по вопросам судоходства Lloyd's List, ООН приобрела для йеменских хуситов нефтяной танкер за миллионы долларов и ежемесячно платит за обслуживание корабля 450 тысяч долларов – в то время как этот танкер используется террористическим режимом хуситов для хранения нефти.

Танкер VLCC Yemen, в прошлом называвшийся Nautica, был куплен у компании Euronav за 55 миллионов долларов – покупка финансировалась из пожертвований от стран, компаний и частных граждан. Изначально покупка была произведена, чтобы предотвратить экологическую катастрофу в Красном море: на борту судна FSO Safer, брошенного командой в 2015 году, оставалось 1,1 миллиона баррелей нефти.

Необходимо было откачать нефть с проржавевшего судна, чтобы предотвратить экологическую катастрофу в Красном море. Нефть была перекачана на купленный специально для этих целей танкер VLCC Yemen – который сейчас используется хуситами.

С 2023 года танкер получил, по меньшей мере, три поставки нефти российского происхождения при помощи перегрузки с судна на судно. Танкер находится под контролем режима хуситов, хотя его официальным владельцем является государственная нефтяная компания Йемена SEPOC.

ООН продолжает платить за это судно – ежемесячно за его эксплуатацию перечисляется 450 тысяч долларов. Всего на процесс потрачено 129 миллионов долларов, собранных с пожертвований. На танкер хуситов перегружали, в частности, 410 тысяч баррелей российского дизельного топлива, часть груза была затем разгружена в порту Рас-Исса, находящемся под контролем хуситов, и используется режимом "Ансар Аллах".

Ближний Восток
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