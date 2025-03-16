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Мир

Генсек ООН призвал к "максимальной сдержанности" после ударов США по Йемену

США
Хуситы
ООН
время публикации: 16 марта 2025 г., 22:33 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 22:33
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
AP Photo/Pamela Smith

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий" после ударов США по Йемену.

В заявлении, распространенном официальным представителем генсека ООН Стефаном Дюжарриком, говорится, что "любая дальнейшая эскалация может усугубить региональную напряженность, побудить к новым виткам ответных действий, которые могут еще больше дестабилизировать Йемен и регион, а также создать угрозу и без того тяжелой гуманитарной ситуации в стране".

"Мы с обеспокоенностью отмечаем нанесение Соединенным Штатами нескольких ударов по подконтрольным хуситам районам Йемена, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Мы также обеспокоены продолжающимися угрозами хуситов возобновить нападения на суда в Красном море. Мы призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и прекратить боевые действия", – говорится в заявлении.

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