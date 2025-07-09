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Ближний Восток

Лидер РПК с первым видеообращением из тюрьмы: "Фаза вооруженной борьбы закончилась"

Турция
Курды
время публикации: 09 июля 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 13:45
Лидер РПК с первым видеообращением из тюрьмы: "Фаза вооруженной борьбы закончилась"
AP Photo/Metin Yoksu

Глава Рабочей партии Курдистана Абдалла Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненный приговор в турецкой тюрьме, впервые за время заключения выступил с видеообращением к своим сторонникам.

"Фаза вооруженной борьбы закончилась. Это не поражение, а историческое достижение. На смену вооруженной борьбе пришли демократическая политика и право. Мы достигли нашей главной задачи – наше существование признано. Продолжение вело нас в тупик", – сообщил он.

Видео было распространено агентством Firat, близким к РПК. Однако нет сомнений, что оно санкционировано властями Турции. Как сообщалось ранее, заявление Оджалана должно стать сигналом к разоружению боевиков РПК.

"Рабочая партия Курдистана", признанная террористической организацией как в Турции, так и во многих западных странах, в том числе США, в мае 2025 года сообщила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы против Турции.

Вооруженный конфликт, начавшийся в 1984 году, унес более 40000 человеческих жизней. Власти Турции называет Демократическую партию народов, представляющую интересы курдов, ответвлением РПК. За нее традиционно голосует около 10% населения государства.

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