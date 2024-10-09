В Ливане задержаны двое сирийцев по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

В среду, 9 октября, Командование ливанской армии сообщило о задержании двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.

По информации ливанского новостного агентства "Аль-Марказия", задержанные фотографировали различные объекты на территории Ливана, документировали последствия ударов израильской авиации, следили за ходом поисково-спасательных операций и за обнаружением тел.

В ходе проверки, проведенной Управлением разведки, выяснилось, что задержанные были завербованы Израилем через социальные сети.