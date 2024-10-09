В Ливане задержаны двое сирийцев по подозрению в шпионаже в пользу Израиля
время публикации: 09 октября 2024 г., 22:24 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 22:24
В среду, 9 октября, Командование ливанской армии сообщило о задержании двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.
По информации ливанского новостного агентства "Аль-Марказия", задержанные фотографировали различные объекты на территории Ливана, документировали последствия ударов израильской авиации, следили за ходом поисково-спасательных операций и за обнаружением тел.
В ходе проверки, проведенной Управлением разведки, выяснилось, что задержанные были завербованы Израилем через социальные сети.
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