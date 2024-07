Российский суд приговорил журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже

Российский суд приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже.

Ранее обвинение на процессе в Свердловском областном суде запросило для него 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Процесс по делу стартовал 26 июня в Свердловском облсуде.

Корреспондент московского бюро американского издания Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта 2023 года. ФСБ РФ заявляло: "Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства". По утверждению ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Объявлено, что он был задержан при попытке получения секретных сведений. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", – было сказано в сообщении ФСБ РФ.

Известно, что в Екатеринбурге Гершкович готовил материал об отношении россиян к ЧВК "Вагнер". Коллеги-журналисты отмечали абсурдность обвинений в сборе разведданных, так как Эван Гершкович действовал абсолютно открыто.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что есть не оставляющие сомнений улики о шпионской деятельности. По его словам, Россия и США ведут переговоры о возможном обмене.

32-летний Эван Гершкович до начала работы в издании The Wall Street Journal в январе 2022 года был репортером Agence France-Presse (AFP) и The Moscow Times. Публиковался в The New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy и Politico Europe и других изданиях. Специализируется на освещении событий в России, Украине и других странах бывшего СССР. Известно, что в 2010 году он окончил Принстонскую среднюю школу, где в старших классах был известен прежде всего как игрок в футбол. В 2014 году окончил колледж Bowdoin со степенью бакалавра искусств (BA) по философии и английскому языку. Последний кадр в его Instagram – цветы и детские игрушки под памятником Лесе Украинке в Москве, оставленные в знак скорби по жертвам войны в Украине.