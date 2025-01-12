В пожарах в Лос-Анджелесе уничтожен архив композитора Арнольда Шёнберга

В результате лесных пожаров, бушующих в Калифорнии уже почти неделю, среди прочего сгорел архив выдающегося композитора XX века Арнольда Шёнберга. Огонь не пощадил дом в районе Пасифик-Палисейдс, в котором располагалось музыкальное издательство Belmont Music Publishers, владеющее правами на творческое наследие Шёнберга. Об этом сообщил в распространённом в социальных сетях заявлении Ларри Шёнберг, сын композитора.

Согласно Шёнбергу-младшему, утеряны некоторые оригинальные рукописи, нотные записи и печатные сборники его отца – фактически весь каталог Belmont Music Publishers. Тем не менее, компания рассчитывает со временем восстановить архив и сделать его доступным в цифровом виде. "Переход к цифровой дистрибуции поможет не только сохранить каталог для будущих поколений, но и позволит революционной музыке Шёнберга продолжать интересовать и вдохновлять музыкантов по всему миру", – говорится в заявлении.

Арнольд Шёнберг (1874-1951) – один из главных музыкальных новаторов XX века. Начинавший с позднеромантических сочинений (самое известное среди них – "Просветлённая ночь" 1899 года), он постепенно двигался в сторону от традиционных представлений о тональности в работах первых двух десятилетий XX века. К этому периоду относятся такие значительные произведения, как "Ожидание" и "Лунный Пьеро". В 1920-е Шёнберг сформулировал новый принцип организации материала в музыкальном сочинении – на основе ряда, или серии, неповторяющихся тонов (эта техника композиции стала называться додекафонией, позже возник также термин "сериализм").

В 1898 году Шёнберг, еврей по рождению, крестился в лютеранской церкви, однако в 1933 году вернулся в лоно иудаизма – в том числе на фоне прихода к власти нацистов. После этого он эмигрировал в США, где жил до самой смерти, преподавая в университетах Лос-Анджелеса. Среди его поздних сочинений – в том числе кантата "Уцелевший из Варшавы" в память о жертвах Холокоста, а также незаконченная додекафонная опера "Моисей и Аарон".