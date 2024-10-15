Оружие, отобранное у "Хизбаллы" и ХАМАСа: выставка ЦАХАЛа. Фоторепортаж
время публикации: 15 октября 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 12:15
Фото: Александр Ханин
ЦАХАЛ организовал для журналистов выставку вооружений, боеприпасов и транспортных средств, захваченных в ходе боев против "Хизбаллы" в Ливане, а также против ХАМАСа и других террористических группировок в Газе.
Среди представленных образцов есть и советские вооружения, и оружие, произведенное относительно недавно в России, Иране, Китае и других странах.