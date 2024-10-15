Оружие, отобранное у "Хизбаллы" и ХАМАСа: выставка ЦАХАЛа. Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин

ЦАХАЛ организовал для журналистов выставку вооружений, боеприпасов и транспортных средств, захваченных в ходе боев против "Хизбаллы" в Ливане, а также против ХАМАСа и других террористических группировок в Газе.

Среди представленных образцов есть и советские вооружения, и оружие, произведенное относительно недавно в России, Иране, Китае и других странах.