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Харрис в интервью CBS отказалась называть Нетаниягу союзником США

время публикации: 06 октября 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 20:46
Харрис в интервью CBS отказалась называть Нетаниягу союзником США
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Кандидат в президенты США Камала Харрис в развернутом интервью программе "60 минут" телеканала CBS коснулась и отношений между США и Израилем, в том числе – между администрацией Джо Байдена и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Журналист Билл Уитакер заявил: несмотря на то, что США оказывают Израилю многомиллиардную военную помощь, Нетаниягу игнорирует точку зрения администрации, а его угрозы Ирану угрожают начать региональную войну. "Есть ли у администрации влияние на Нетаниягу?" – поинтересовался он.

Харрис подчеркнула, что оказываемая США военная помощь обеспечивает Израилю возможность самообороны, включая отражение 200 баллистических ракет, выпущенных Ираном. "Когда речь идет о ХАМАСе, "Хизбалле", Иране, мы должны обеспечить Израилю возможность защищаться", – сказала она.

По ее словам, одновременно продолжается и дипломатический диалог, в котором США отстаивает свои принципы: необходимость прекращения войны, доставки гуманитарной помощи, заключения соглашения, которое обеспечит возвращение заложников домой. "Мы не прекратим давление на Израиль в этих вопросах", – заявила Харрис, добавив, что это давление привело к подвижкам в ситуации.

Уитакер спросил у своей собеседницы, является ли Нетаниягу близким союзником США. На это Харрис ответила: гораздо более принципиален вопрос, являются ли близкими союзниками американский и израильский народы. "И ответ на этот вопрос – да", – подчеркнула она.

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