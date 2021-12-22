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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи22 декабря 2021 г., 14:29

Израиль на исходе бури "Кармель". Фоторепортаж

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Фото: Flash90

Шторм "Кармель" покидает Израиль. Как и ожидалось, на побережье и в центре страны наблюдаются затопления, а на Хермоне выпал снег.

Сообщалось, что в некоторых районах в результате затопления перекрыты дороги, были затоплены несколько автомобилей, во многих городах были повалены деревья.

На Хермоне сильный снегопад, курорт закрыт для посетителей. Толщина снежного покрова на вершине более 50 см, на нижней отметке подъемника – более 25 см.

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