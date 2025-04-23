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Американской модели палестинского происхождения Джиджи Хадид – 30. Фотогалерея

США
Звезды
Мода
время публикации: 23 апреля 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 07:51

Фото: Associated Press

23 апреля американская супермодель Джиджи (Гиги) Хадид – она же Елена Нура Хадид – празднует 30-летие.

Она родилась в Калифорнии. Ее отец – бизнесмен Мухаммад Хадид родом из Рамаллы (ранее его семья проживала в Назарете), мать Йоланда Фостер – голландка, ставшая актрисой и моделью в США. Йоланда давно развелась с Мухаммадом и вышла замуж за музыкального продюсера еврейского происхождения Дэвида Фостера, который фактически стал отцом для Елены, ее брата Анвара и сестры Беллы (при этом он вырастил и пять родных дочерей).

Карьеру модели Джиджи начала в 2011-м и добилась международного признания. Ее младшая сестра Белла также выбрала карьеру модели. Обе они входят на сегодняшний день в число самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в мире. Девушки редко говорят о своем "палестинском" происхождении, но за их карьерой пристально следят арабские СМИ. Семья Хадид нерелигиозна, Джиджи и Белла зачастую позируют полуобнаженными и участвуют в показах нижнего белья.

За публикациями Джиджи Хадид в соцсетях следят около 80 миллионов подписчиков. Она из самых комментируемых американских звезд в соцсетях. Зачастую Джиджи выступает в поддержку палестинского народа, о котором знает понаслышке и из публикаций в СМИ. Но иногда она публикует и посты в поддержку идей мирного сосуществования с Израилем, чем вызывает неудовольствие большой части своей аудитории.

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