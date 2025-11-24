x
Фото

Дивизия "Газа" зачищает Рафиах. Фото, видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 ноября 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 12:36

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

В течение последнего месяца, после объявления о прекращении огня в Газе, бригады "Нахаль" и "Голани" из 143-й дивизии "Газа" действуют в районе Рафиаха, на юге сектора.

Действия израильских военных сосредоточены на уничтожении оставшихся подземных туннелей и находящихся в них террористов. Для разрушения подземных коммуникаций и надземных сооружений привлекаются силы инженерного спецназа "Яалом".

Только в течение последней недели в Рафиахе были уничтожены сотни метров подземных туннелей и атаковано более 60 целей, включая около 15 шахт и около 40 зданий. В этом районе за неделю были ликвидированы или задержаны десятки террористов.

Кроме того, в "желтой зоне" Рафиаха, контролируемой ЦАХАЛом, были обнаружены оружие и боеприпасы.

