Дивизия "Газа" зачищает Рафиах. Фото, видео

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

В течение последнего месяца, после объявления о прекращении огня в Газе, бригады "Нахаль" и "Голани" из 143-й дивизии "Газа" действуют в районе Рафиаха, на юге сектора.

Действия израильских военных сосредоточены на уничтожении оставшихся подземных туннелей и находящихся в них террористов. Для разрушения подземных коммуникаций и надземных сооружений привлекаются силы инженерного спецназа "Яалом".

Только в течение последней недели в Рафиахе были уничтожены сотни метров подземных туннелей и атаковано более 60 целей, включая около 15 шахт и около 40 зданий. В этом районе за неделю были ликвидированы или задержаны десятки террористов.

Кроме того, в "желтой зоне" Рафиаха, контролируемой ЦАХАЛом, были обнаружены оружие и боеприпасы.