Израильские ученые обнаружили паттерны активности мозга, связанные с СДВГ, и откорректировали их

Ученые из Еврейского университета Иерусалима совместно с коллегами обнаружили характерный паттерн мозговой активности у детей с СДВГ, который можно корректировать неинвазивной стимуляцией мозга.

Исследование, опубликованное в журнале NeuroImage: Clinical, предлагает новый подход к объективной диагностике синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Команда ученых сосредоточилась на апериодической активности мозга, измеряемой методом электроэнцефалографии (ЭЭГ). Апериодическая активность – это тонкая, но значимая характеристика сигналов мозга.

В отличие от традиционных маркеров ЭЭГ, которые часто дают противоречивые результаты при СДВГ, этот нейронный паттерн надежно отличал детей с расстройством от типично развивающихся сверстников. У детей 6-12 лет с диагностированным СДВГ наблюдалась повышенная апериодическая активность во время выполнения задач на внимание и торможение – паттерн, связанный со сниженной нейронной эффективностью.

"СДВГ крайне разнороден, и многие нейронные маркеры, на которые мы полагались до сих пор, не улавливают эту сложность. Наши результаты показывают, что апериодическая мозговая активность может предложить более чувствительное окно для наблюдения функционирования мозга при СДВГ", – отметили исследователи.

Во второй фазе эксперимента дети с СДВГ участвовали в рандомизированном контролируемом исследовании, сочетавшем когнитивный тренинг с транскраниальной стимуляцией случайным шумом (tRNS). Это – безболезненная форма электрической стимуляции мозга, направленной на лобные области, отвечающие за внимание и самоконтроль.

После десяти сеансов у детей, получавших активную стимуляцию, значительно снизился атипичный мозговой сигнал и улучшились показатели выполнения задач. Ученые отмечают, что некоторые нейронные эффекты сохранялись спустя три недели после завершения программы.

"Это не просто улучшение поведения в данный момент. Мы наблюдаем изменения в базовой динамике мозга, которые приближаются к типичным паттернам развития", – отмечают авторы работы.