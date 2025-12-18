x
18 декабря 2025
Израиль

Полиция усиливает охрану мэра Бат-Яма Цвики Брота на фоне угроз его жизни

время публикации: 18 декабря 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 17:12
Полиция усиливает охрану мэра Бат-Яма Цвики Брота на фоне угроз его жизни
кадр из Facebook мэра Цвики Брота

Полиция сообщила об усилении мер безопасности вокруг мэра Бат-Яма Цвики Брота: у правоохранительных органов есть конкретная информация о намерении неких злоумышленников нанести вред главе муниципалитета.

В соответствии с принятым решением, каждое утро к дому мэра будет приезжать патрульная машина, полицейские будут проверять автомобиль, чтобы исключить возможность установки взрывного устройства.

Сопровождающий мэра Бат-Яма охранник должен будет следить за тем, чтобы водитель мэра проводил проверки каждый раз перед тем, как Брот садится в машину.

Израиль
