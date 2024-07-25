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Выступление Нетаниягу в Конгрессе США и протесты в Вашингтоне. Фоторепортаж

время публикации: 25 июля 2024 г., 12:41 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 12:41

Фото: Associated Press и Flash90

24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с речью перед Конгрессом США. В частности, он заявил: "Для Ирана Израиль первый, США – вторые. Он использует всех своих сателлитов не просто против Израиля – против США. И когда мы боремся с ХАМАСом – мы боремся с Ираном. Когда мы боремся с "Хизбаллой" – мы боремся с Ираном. Когда мы боремся с хуситами – мы боремся с Ираном. Мы защищаем не только себя. Мы защищаем вас. И я хочу напомнить вам: наши враги – это ваши враги, наша война это ваша война, и наша победа станет и вашей победой. И победа уже близка".

До начала выступления Нетаниягу в Конгрессе, во время его выступления и позже в Вашингтоне проходили не только акции в поддержку Израиля, но и многочисленные акции протеста, которые устраивали как левые, в том числе еврейские, организации Америки, так и откровенно экстремистские силы. Участники антиизраильских маршей требовали остановить поставки американских вооружений в Израиль.

Активисты из Израиля, среди которых были родственники заложников, удерживаемых террористами в Газе, устроили отдельный митинг, призывая сделать все возможное для спасения похищенных.

Полиция задержала множество нарушителей порядка.

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