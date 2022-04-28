Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев. Фоторепортаж

Фото: Associated Press и Flash90

В четверг, 28 апреля (27 нисана), в Израиле отмечают День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки, установленный в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны. В нынешнем году траурные мероприятия посвящены теме "Рельсы к гибели: история депортации евреев в годы Катастрофы".

В 10:00 по всей стране прозвучала двухминутная траурная сирена. Сразу после этого на площади Варшавского гетто прошла церемония возложения венков, в которой принимали участие президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Нафтали Беннет, спикер Кнессета Мики Леви и глава Верховного суда Эстер Хайют.

В 11:00 в Кнессете состоялась церемония "У каждого человека есть имя". В ходе мероприятия зачитывались имена погибших в дни Катастрофы. Впервые в такой церемонии примет участие глава германского парламента (Бундестаг) Бербель Бас.

В 13:00 аналогичная церемония прошла в шатре "Изкор" в "Яд ва-Шеме".

В 15:00 по израильскому времени в Польше, на том месте, где во время войны находился лагерь смерти Освенцим (Аушвиц), начался "Марш жизни", не проводившийся в течение трех лет из-за эпидемии коронавируса. В марше участвуют 2500 человек из 25 стран, в том числе представители Украины. По-прежнему из-за коронавируса в церемонии участвуют меньше людей, чем до эпидемии. В Польшу из Израиля прилетели только восемь бывших узников лагеря.

В 17:30 в "Яд ва-Шеме" состоится церемония молодежных движений, в которой примет участие министр просвещения Ифат Шаша-Битон.

Завершатся мероприятия Дня Катастрофы церемонией в музее кибуца Лохамей а-гетаот. В ней примет участие президент государства Ицхак Герцог.