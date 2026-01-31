x
Актеру Джастину Тимберлейку – 45. Фотогалерея

США
Актеры
Музыканты
Звезды
Фото: Associated Press

31 января исполнилось 45 лет популярному американскому певцу и актеру Джастину Тимберлейку.

Он родился 31 января 1981 года в Мемфисе (штат Теннесси). Еще ребенком начал выступать в детских музыкальных телешоу. Почти за четверть века карьеры записал шесть альбомов, завоевал множество премий "Грэмми" и других престижных наград. Более 25 лет он снимается в кино, сыграв более 20 ролей.

Особое внимание СМИ привлечено к личной жизни Джастина. У него были романы с Бритни Спирс и Камерон Диас. Более восьми лет женат на актрисе Джессике Бил, у пары двое детей.

По оценке журнала Forbes, Джастин Тимберлейк входит в число самых богатых музыкантов и актеров Америки.

2010 год
2008 год
2007 год
C Beyonce, 2008 год
2010 год
2007 год
