x
17 марта 2026
|
последняя новость: 19:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: мы разгромили иранскую армию и не желаем помощи стран NАТО

Война с Ираном
NATO
время публикации: 17 марта 2026 г., 17:37 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 17:37
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство союзников по NАТО отклонили его запрос о помощи в обеспечении безопасного прохода судов через заблокированный Ираном Ормузский пролив, однако подчеркнул, что Вашингтон в их поддержке не нуждается.

"Большинство наших "союзников" по NАТО проинформировали Соединенные Штаты, что они не хотят участвовать в нашей военной операции против террористического режима Ирана на Ближнем Востоке. И это несмотря на то, что почти каждая страна решительно согласна с нашими действиями и тем, что Ирану ни при каких обстоятельствах нельзя позволить обладать ядерным оружием", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Впрочем, я не удивлен их поведением, поскольку всегда считал NАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих самых стран, "дорогой с односторонним движением". Мы защищаем их, но они ничего не делают для нас, особенно в трудную минуту", – продолжил он.

"К счастью, мы разгромили иранскую армию. Их флот уничтожен, их ВВС уничтожены, их ПВО и радары уничтожены и, что, пожалуй, самое важное – их лидеры практически на всех уровнях устранены и больше никогда не будут угрожать нам, нашим союзникам на Ближнем Востоке или всему миру!"

"Благодаря тому, что мы достигли такого военного успеха, мы больше не "нуждаемся" и не желаем помощи стран NАТО – мы никогда в ней не нуждались! То же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи", – добавил Трамп, подчеркнув, что США "не нужна ничья помощь"..

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook