Iran International: ликвидация Лариджани стала возможной благодаря ценной развединформации

Оппозиционный сайт Iran International утверждает, что, по словам неназванного израильского чиновника, ликвидация Лариджани стала возможной благодаря ценной разведывательной информации, полученной израильскими спецслужбами от жителей Тегерана за последние 24 часа.

"В последние дни Лариджани вел себя высокомерно, часто появляясь на публике, общаясь как с местными, так и с международными СМИ, тем самым выставляя себя напоказ, что в конечном итоге привело к его опознанию", – заявил чиновник.

Израильский чиновник добавил, что разведывательные службы страны продолжают получать многочисленные сообщения, которые точно указывают им местоположение контрольно-пропускных пунктов "Басидж" и Корпуса стражей исламской революции, что значительно облегчает задачу".