ВВС ЦАХАЛа атакуют подразделения "Басидж" в Тегеране

В течение последних нескольких часов Военно-воздушные силы ЦАХАЛа атакуют подразделения "Басидж", которые развернуты в различных районах Тегерана.

Армия обороны Израиля заявила, что предоставит более подробную информацию позже.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию одного из самых высокопоставленных командиров иранского режима: ВВС Израиля под точным разведывательным наведением АМАНа нанесли точечный удар в самом сердце Тегерана, ликвидировав Голамрезу Сулеймани. Сулеймани в течение последних шести лет командовал формированием "Басидж".

Подразделения "Басидж" являются частью вооруженных структур террористического режима Ирана, это военизированное добровольческое формирование в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).