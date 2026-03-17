Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атакуют подразделения "Басидж" в Тегеране

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 17 марта 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 17:31
ВВС ЦАХАЛа атакуют подразделения "Басидж" в Тегеране
AP Photo/Vahid Salemi

В течение последних нескольких часов Военно-воздушные силы ЦАХАЛа атакуют подразделения "Басидж", которые развернуты в различных районах Тегерана.

Армия обороны Израиля заявила, что предоставит более подробную информацию позже.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию одного из самых высокопоставленных командиров иранского режима: ВВС Израиля под точным разведывательным наведением АМАНа нанесли точечный удар в самом сердце Тегерана, ликвидировав Голамрезу Сулеймани. Сулеймани в течение последних шести лет командовал формированием "Басидж".

Подразделения "Басидж" являются частью вооруженных структур террористического режима Ирана, это военизированное добровольческое формирование в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

