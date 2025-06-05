Флаги ООП в Стране Басков: пропалестинская акция в Бильбао. Фоторепортаж

Фото: Dor Pazuelo/Flash90

В Бильбао – городе в Стране Басков, на севере Испании, административном центре провинции Бискайя – время от времени проходят пропалестинские акции. Очередная такая манифестация состоялась 4 июня. Лозунги не отличались оригинальностью: "Свобода Палестине", "Бойкот Израилю", "Израиль = геноцид". Организатором мероприятия выступило антиизраильское движение BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), которое довольно активно в Испании. Впрочем, и правительство этой страны выступает с антиизраильскими инициативами.