Times: Иран впервые поставил ракеты, способные достичь Европы, шиитским боевикам в Ираке
время публикации: 09 апреля 2025 г., 00:38 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 00:38
По информации британского издания Times, Иран впервые поставил шиитским ополченцам в Ираке ракеты дальнего радиуса действия.
В публикации указывается, что эти сведения о действиях Тегерана были получены от "разведывательных структур в регионе".
В статье также отмечается, что некоторые из ракет класса "земля-земля", которые были переданы в Ирак на прошлой неделе, способны достичь целей в Европе.
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