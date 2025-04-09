Times: Иран впервые поставил ракеты, способные достичь Европы, шиитским боевикам в Ираке

По информации британского издания Times, Иран впервые поставил шиитским ополченцам в Ираке ракеты дальнего радиуса действия.

В публикации указывается, что эти сведения о действиях Тегерана были получены от "разведывательных структур в регионе".

В статье также отмечается, что некоторые из ракет класса "земля-земля", которые были переданы в Ирак на прошлой неделе, способны достичь целей в Европе.