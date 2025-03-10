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Пресса

"Мaарив": Израиль предотвратил участие Ирана в международных флотских учениях

Международные соглашения
Иран
время публикации: 10 марта 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 10:34
"Мaарив": Израиль предотвратил участие Ирана в международных флотских учениях
South Korea's Joint Chiefs of Staff via AP

Благодаря совместным дипломатическим усилиям Израиля и США, Израилю удалось предотвратить участие иранского флота в международных морских учениях, которые проходили на Бали (Индонезия) в конце февраля. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщает "Маарив".

Речь идет о комплексных военно-морских учениях "Комодо-2025", которые проводились при организации ВМС Индонезии с 16 по 22 февраля. В них участвовали флоты 56 стран мира, включая США, Великобританию, Южную Корею, страны Евросоюза, Китай и Россию.

Израиль незадолго до начала учений получил разведданные о том, что Иран был приглашен к участию в учениях и дал положительный ответ. Израиль оказал политическое давление в сотрудничестве с США, чтобы добиться отмены участия иранского флота: США дали понять индонезийскому руководству, что не будут участвовать в учениях, если Ирану разрешат участие в них.

В результате участие Ирана в учениях "Комодо-2025", имеющих важное международное значение, было отменено.

Пресса
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