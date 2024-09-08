"Кан 11": ФБР начало расследование против израильских компаний, заподозренных в мошенничестве
время публикации: 08 сентября 2024 г., 20:56 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 21:03
ФБР начало уголовное расследование в отношении нескольких израильских компаний, заподозренных в мошенничестве. При этом, сообщает "Кан Бет", сохранялась полная видимость легальных операций.
Согласно материалам дела, жертвами преступлений становились жители других государств, у которых сетевые мошенники уже выманили сбережения. Компании, используя уязвимое состояние людей, обещали вернуть похищенные деньги.
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