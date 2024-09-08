"Кан 11": ФБР начало расследование против израильских компаний, заподозренных в мошенничестве

ФБР начало уголовное расследование в отношении нескольких израильских компаний, заподозренных в мошенничестве. При этом, сообщает "Кан Бет", сохранялась полная видимость легальных операций.

Согласно материалам дела, жертвами преступлений становились жители других государств, у которых сетевые мошенники уже выманили сбережения. Компании, используя уязвимое состояние людей, обещали вернуть похищенные деньги.