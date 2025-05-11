Reuters: ХАМАС ведет с США переговоры о прекращении огня в Газе – в обход Израиля

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника сообщает, что террористическая организация ХАМАС ведет с администрацией Белого дома переговоры о прекращении огня в Газе и о ввозе на территорию сектора гуманитарной помощи.

Президент США Дональд Трамп недавно повторил свое обещание помочь доставить продовольствие палестинцам в секторе Газы. Механизм доставки гуманитарной помощи в Газу, в котором не будет задействован ЦАХАЛ и который не должен подпустить к ресурсам ХАМАС, должен заработать в ближайшее время.

Израиль полностью перекрыл поставки гуманитарной помощи в сектор Газы со 2 марта, когда прекратилось действие первой фазы соглашения о прекращении огня. ХАМАС так и не согласился на вторую фазу сделки. Запасы продовольствия, по данным гуманитарных организаций, в секторе Газы практически иссякли.