NBC: советник Трампа, в нарушение протокола, не брал на встречи с Путиным американского переводчика

Как передает телеканал NBC, специальный посланник президента США Стивен Виткофф не взял с собой американского переводчика на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, полагаясь на российского переводчика.

Источники канала отметили, что речь идет о нарушении давно устоявшегося дипломатического протокола. По словам американских дипломатов, от Виткоффа могли не только ускользнуть важные нюансы заявлений Путина. Посланник Трампа был лишен информации о том, что обсуждают между собой представители российской стороны.

Виткофф встречался с Путиным трижды, и каждая беседа длилась несколько часов. Две встречи, 11 февраля и 13 марта, проходили в Москве, а одна – 11 апреля – в Санкт-Петербурге. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность контактами, обвинив американского посланника в распространении нарративов российской стороны.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Уиткофф соблюдает все установленные Государственным департаментом протоколы безопасности.