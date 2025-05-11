x
11 мая 2025
|
последняя новость: 13:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 мая 2025
|
11 мая 2025
|
последняя новость: 13:56
11 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

NBC: советник Трампа, в нарушение протокола, не брал на встречи с Путиным американского переводчика

США
Россия
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 11 мая 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 13:01
NBC: советник Трампа, в нарушение протокола, не брал на встречи с Путиным американского переводчика
Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Как передает телеканал NBC, специальный посланник президента США Стивен Виткофф не взял с собой американского переводчика на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, полагаясь на российского переводчика.

Источники канала отметили, что речь идет о нарушении давно устоявшегося дипломатического протокола. По словам американских дипломатов, от Виткоффа могли не только ускользнуть важные нюансы заявлений Путина. Посланник Трампа был лишен информации о том, что обсуждают между собой представители российской стороны.

Виткофф встречался с Путиным трижды, и каждая беседа длилась несколько часов. Две встречи, 11 февраля и 13 марта, проходили в Москве, а одна – 11 апреля – в Санкт-Петербурге. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность контактами, обвинив американского посланника в распространении нарративов российской стороны.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Уиткофф соблюдает все установленные Государственным департаментом протоколы безопасности.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 мая 2025

Bloomberg: для Трампа подготовили набор вариантов усиления экономического давления на Россию
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 апреля 2025

Виткофф встречается с Путиным после обмена предложениями в Париже
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 апреля 2025

Песков подтвердил, что спецпосланник Трампа встретится с Путиным