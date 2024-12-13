Walla: Сирийские друзы предпочитают Израиль захватившим страну повстанцам

В социальных сетях распространилось видео, запечатлевшее встречу местных лидеров из друзских деревень Сирии, которые обращаются к Израилю с просьбой присоединить их к территории Голан и позволить им жить под управлением Израиля.

Как сообщает Walla, на видео якобы изображена встреча шейхов из друзской деревни Хадар к северу от Кунейтры, которые говорят о своем желании присоединиться к израильским Голанам. Они объясняют, что не готовы жить под властью повстанцев, которых они воспринимают как часть "Исламского государства".

Лидер друзской деревни Эс-Сувейда на юго-западе Сирии объяснил, что под властью повстанцев друзы чувствуют себя в опасности, и они заинтересованы в защите и стабильности, которые им может предоставить Израиль.