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Пресса

Walla: Сирийские друзы предпочитают Израиль захватившим страну повстанцам

Голаны
Сирия
время публикации: 13 декабря 2024 г., 12:59 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 13:13
Друзы в Маджд аль-Шамсе (Израиль) празднуют падение режима Асада
AP Photo/Matias Delacroix

В социальных сетях распространилось видео, запечатлевшее встречу местных лидеров из друзских деревень Сирии, которые обращаются к Израилю с просьбой присоединить их к территории Голан и позволить им жить под управлением Израиля.

Как сообщает Walla, на видео якобы изображена встреча шейхов из друзской деревни Хадар к северу от Кунейтры, которые говорят о своем желании присоединиться к израильским Голанам. Они объясняют, что не готовы жить под властью повстанцев, которых они воспринимают как часть "Исламского государства".

Лидер друзской деревни Эс-Сувейда на юго-западе Сирии объяснил, что под властью повстанцев друзы чувствуют себя в опасности, и они заинтересованы в защите и стабильности, которые им может предоставить Израиль.

Пресса
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