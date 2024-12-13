Walla: Сирийские друзы предпочитают Израиль захватившим страну повстанцам
время публикации: 13 декабря 2024 г., 12:59 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 13:13
В социальных сетях распространилось видео, запечатлевшее встречу местных лидеров из друзских деревень Сирии, которые обращаются к Израилю с просьбой присоединить их к территории Голан и позволить им жить под управлением Израиля.
Как сообщает Walla, на видео якобы изображена встреча шейхов из друзской деревни Хадар к северу от Кунейтры, которые говорят о своем желании присоединиться к израильским Голанам. Они объясняют, что не готовы жить под властью повстанцев, которых они воспринимают как часть "Исламского государства".
Лидер друзской деревни Эс-Сувейда на юго-западе Сирии объяснил, что под властью повстанцев друзы чувствуют себя в опасности, и они заинтересованы в защите и стабильности, которые им может предоставить Израиль.
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