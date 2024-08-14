Глава МО Литвы: "Россия перебрасывает под Курск войска из Калининграда"

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что российская армия начала переброску войск из Калининграда, чтобы стабилизировать ситуацию в Курской области, где ведут наступление ВСУ.

"И я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им нужно выводить войска из Калининграда. Мы даже называем это демилитаризацией Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных", – цитирует политика РБК Украина.

Ранее Зеленский заявил: вооруженные силы Украины контролирует уже 74 населенных пункта в Курской области. По его словам, в плен взяты сотни российских солдат, что является значительным пополнением обменного фонда.

По словам командующего вооруженными силами Украины Александра Сырского, украинская армия контролирует тысячу квадратных километров украинской территории. Это немногим меньше, чем площадь украинской территории, захваченной россиянами с начала 2024 года.