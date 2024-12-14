Jerusalem Post: Трамп хочет начать каденцию с соглашения между Израилем и Саудовской Аравией

Избранный президент США Дональд Трамп еще до принесения присяги и начала каденции приступил к активной дипломатической работе на Ближнем Востоке. Как сообщает Jerusalem Post, ближневосточный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил Саудовскую Аравию, где встретился с премьер-министром, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Стороны обсудили американо-саудовские отношения, войну в секторе Газы, падение режима Башара Асада в Сирии, возможность нормализации отношений с Израилем и другие вопросы, касающиеся ближневосточного региона.

По словам источников издания, Трамп хочет заключить "мега-сделку" с Саудовской Аравией, которая должна включать мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией и прогресс в разрешении палестино-израильского конфликта.

Ранее в интервью журналу Time, объявившему Дональда Трампа человеком года, избранный президент США рассказал, что он хочет добиться долгосрочного мира, который "сделает всех счастливыми". "Я хочу такого мира, при котором у нас не будет нового 7 октября через три года", – подчеркнул Трамп, признав, что это не очень вероятный сценарий.