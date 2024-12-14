12 канал ИТВ: Израиль против освобождения Маруана Баргути, что осложняет переговоры

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси встретился в Каире с американскими представителями в рамках усилий по заключению сделки о прекращении огня в секторе Газы и освобождении заложников. Как сообщают египетские источники, в группу входит советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ со ссылкой на связанное с "Хизбаллой" издание "Аль-Ахбар", Израиль возражает против освобождения некоторых палестинских заключенных, включенных в список ХАМАСом, в том числе лидера "Танзим" Маруана Баргути, отбывающего пять пожизненных сроков за теракты против израильтян.

В этом сообщении, которое, как указывает 12 канал, не подтверждено другими источниками, указано, что категорическая позиция Израиля снижает шансы на прорыв на переговорах, особенно учитывая продолжающуюся неопределенность в отношении судьбы Филадельфийского коридора и Нецарим, а также вопроса о вооружении дежурящих на КПП Рафиах палестинских сил при повторном открытии пограничного переезда.

По словам египетского чиновника, это может задержать сделку, однако у Израиля есть альтернативные списки палестинских заключенных, включая задержанных недавно, и это может изменить формулировки соглашения. Израиль требует отправить некоторых освобождаемых за пределы палестинских территорий, что может быть принято посредниками как компромиссное решение.

Египетский источник, информированный о ходе переговоров, отметил в беседе с 12 каналом ИТВ, что египетская сторона испытывает сдержанный оптимизм по поводу достижения сделки до 20 января. "Мы работаем со всеми задействованными сторонами, чтобы сблизить позиции Израиля и ХАМАСа", – отметил он.

20 января это дата инаугурации Дональда Трампа на посту президента США, и Трамп стремится добиться заключения сделки до этой даты. ХАМАС, комментируя этот момент, отмечает: "Если Трамп помешает премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу заблокировать или обойти наши предложения, то мы заключим трехэтапную сделку с поэтапным прекращением огня, возможно, до конца года".

Издание "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что речь идет об объявлении прекращения огня на срок 6-8 недель: вначале на две недели, и в случае отсутствий нарушений – пролонгации прекращения огня еще на месяц. В течение этого периода ХАМАС и другие террористические группировки должны будут освободить не менее 20 израильских заложников, включая четверых или пятерых с двойным гражданством, особенно с гражданством США.

В обмен Израиль освободит палестинских заключенных, включая не менее 100 приговоренных к длительным срокам заключения (террористов "с кровью на руках"), и постепенно увеличит поставки гуманитарной помощи в сектор Газы до, по меньшей мере, 400 грузовиков в сутки, включая топливо для больниц, пекарен и станций водоснабжения.

После этого должны начаться переговоры о втором этапе сделки, включающем освобождение похищенных террористами военнослужащих в обмен на палестинских заключенных, а после этого стороны перейдут к переговорам по обмену телами.