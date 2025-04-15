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Пресса

WSJ о новой стратегии Израиля в Газе: земли в обмен на заложников

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Заложники
СМИ
время публикации: 15 апреля 2025 г., 06:33 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 06:42
WSJ о новой стратегии Израиля в Газе: земли в обмен на заложников
AP Photo/Ariel Schalit

Американское издание The Wall Street Journal отмечает, что менее чем за один месяц активных боевых действий в Газе ЦАХАЛ взял под свой контроль около трети территории сектора.

При этом, как пишут авторы статьи Дов Либер, Саммер Саид и Абир Айюб, власти Израиля угрожают захватить еще большую территорию Газы, если ХАМАС не освободит заложников.

Захватив территории в секторе, Израиль объявляет о создании зоны безопасности на севере и юге, продолжая вытеснять население Газы в зоны, где пока относительно спокойно. Израильские власти угрожают, что захваченные в Газе земли будут удерживаться сколь угодно долго в случае, если ХАМАС не пойдет на уступки и освободит заложников, все еще удерживаемых в Газе, отмечается в публикации.

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