WSJ о новой стратегии Израиля в Газе: земли в обмен на заложников

Американское издание The Wall Street Journal отмечает, что менее чем за один месяц активных боевых действий в Газе ЦАХАЛ взял под свой контроль около трети территории сектора.

При этом, как пишут авторы статьи Дов Либер, Саммер Саид и Абир Айюб, власти Израиля угрожают захватить еще большую территорию Газы, если ХАМАС не освободит заложников.

Захватив территории в секторе, Израиль объявляет о создании зоны безопасности на севере и юге, продолжая вытеснять население Газы в зоны, где пока относительно спокойно. Израильские власти угрожают, что захваченные в Газе земли будут удерживаться сколь угодно долго в случае, если ХАМАС не пойдет на уступки и освободит заложников, все еще удерживаемых в Газе, отмечается в публикации.