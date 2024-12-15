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Пресса

Axios: Иордания и Израиль провели секретные переговоры по Сирии

Сирия
Иордания
время публикации: 15 декабря 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 12:11
Axios: Иордания и Израиль провели секретные переговоры по Сирии
AP Photo/Raad Adayleh, Pool

Как сообщает издание Axios, 13 декабря в иорданской Акабе прошли иордано-израильские консультации по сирийскому вопросу. Израильская делегация состояла из главы Общей службы безопасности Ронена Бара и высокопоставленных представителей ЦАХАЛа, в иорданскую входили глава спецслужб Ахмад Хусни и представители армейского командования.

Обсуждались общие угрозы двум странами в связи с изменением ситуации в Сирии. Согласно публикации Барака Равида, Иордания выступает в качестве посредника между Израилем и сирийскими джихадистами. Обе страны опасаются, что Иран активизирует контрабанду оружия на Западный берег через Иорданию.

Издание напоминает, что после падения режима Башара Асада Израиль занял буферную зону на Голанских высотах и сирийскую часть горы Хермон. Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что речь идет о временной мере – Израиль отведет войска, когда с сирийской стороны появится сила, способная обеспечить соглашение о прекращении огня от 1974 года.

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