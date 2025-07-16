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Пресса

WSJ: Ирану удалось найти уязвимости в израильской противоракетной обороне

Война с Ираном
время публикации: 16 июля 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 09:57
WSJ: Ирану удалось найти уязвимости в израильской противоракетной обороне
Пресс-служба МАДА

Как пишет издание Wall Street Journal, Израиль не должен впадать в эйфорию в связи с успехом 12-дневной войны против Ирана. Согласно публикации, методом проб и ошибок иранцам удалось выявить уязвимости в израильской системе ПРО.

В первой половине войны лишь 8% иранских ракет удавалось преодолеть израильскую оборону. Во второй половине, согласно информации вашингтонского Jewish Institute for National Security of America, этот показатель вырос вдвое, до 16%.

Режим аятолл начал применять более совершенные ракеты большей дальности, запуская их из глубины территории по более разнообразным целям. Самая успешная с точки зрения Тегерана атака произошла 22 июля, когда 10 из 27 запущенных ракет взорвались на израильской территории.

Отмечается, что многоярусная израильская система ПРО, разработанная совместно с США, является одной из лучших в мире. Однако на снижение ее эффективности обратили внимание в ЦАХАЛе: если изначально говорилось о перехвате 90%-95% целей, после войны армейская пресс-служба сообщила о 86-процентном успехе. Отметим, что и это высокий показатель.

Создавать систему, подобную израильской, будут и в США. Указ о создании американского "Железного купола" стал одним из первых, подписанных президентом Дональдом Трампом после вступления в должность. Стоимость проекта, переименованного в "Золотой купол", составляет 175 миллиардов долларов.

Пресса
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