Axios: Запад дал срок Ирану до конца августа – новое "ядерное соглашение" или санкции

Государственный секретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в телефонном разговоре 14 июля договорились установить конец августа в качестве фактического крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, пишет в издании Axios журналист Барак Равид со ссылкой на три информированных источника.

Если к этому сроку соглашение не будет достигнуто, три европейские державы планируют запустить механизм "мгновенного возврата", который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, снятые в рамках "ядерного соглашения" 2015 года.

По данным источников Axios, европейцы планируют вступить в контакт с Тегераном в ближайшее время и попытаться убедить иранское руководство, что можно избежать санкций, если будут предприняты шаги, которые докажут мирный характер иранской ядерной программы.

Такими шагами могут стать возобновление мониторинга со стороны МАГАТЭ, который Иран приостановил после израильских и американских ударов по иранским ядерным объектам (13-24 июня 2025 года), вывоз из страны примерно 400 кг урана, обогащенного до 60%, который содержался на этих объектах до войны.

Axios пишет, что администрация президента США Дональда Трампа пытается возобновить переговоры с Ираном по новой ядерной сделке. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи ранее заявил, что условием для этого должны стать гарантии США о неприменении военной силы.