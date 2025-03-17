"Оголтелая пропаганда": BBC рассказала о "заботливых" тюремщиках ХАМАСа

Британская вещательная корпорация BBC вновь оказалась под огнем критики после того, как ее арабская редакция подготовила благожелательный репортаж о специальном подразделении ХАМАСа, занимающемся охраной израильских заложников.

В репортаже, вышедшем в эфир в конце января утверждалось, что террористы заботятся о благосостоянии пленных. В него были вставлена сделанная ХАМАСом видеосъемка, на которой израильские девушки-военнослужащие благодарят своих тюремщиков.

Это повлекло за собой жалобу общественной организации "Комитет в поддержку точности репортажей с Ближнего Востока" (Camera). Она представила 33-страничный отчет, свидетельствующий, что арабская редакция BBC предоставляет платформу для террористической пропаганды.

Комментируя этот ответ, лидер Консервативной партии Кеми Баденок заявила, что национальная вещательная корпорация пропагандирует экстремизм и вводит общественность в заблуждение.

Как сообщает британская газета Telegraph, под давлением критики репортаж был перемонтирован, текст про заботу о пленных был убран, добавлены свидетельства плохого отношения к пленным. Пресс-служба BBC заявила, что в нынешней форме рассказ аккуратен.

Однако следует отметить, что материалы в поддержку ХАМАСа публикуются BBC с завидной регулярностью. Так, несколько недель назад рассказчиком в фильме о ситуации в Газе выступил сын высокопоставленного представителя ХАМАСа, о чем зрителям не сообщили.

Telegraph цитирует бывшего директора телевизионного вещания BBC Данни Коэна. "Это в голове не укладывается – снимать оголтелое пропагандистское видео о военных преступниках ХАМАСа, убивавших, моривших голодом, избивавших и насиловавших заложников. Они не охранники, а чудовища", – сказал он, обвинив корпорацию в распространении ненависти к евреям.

"Есть многочисленные свидетельства, что подразделение занималось пытками, сексуализированным насилием, морило заложников голодом. Поразительно, что в фильме говорится о благодарности, но ничего не говорится о пытках и казнях заложников", – заявила глава организации Camera Адар Села.