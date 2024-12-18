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Пресса

Сирийский заключенный, освобожденный при участии CNN, оказался офицером спецслужб

Сирия
время публикации: 18 декабря 2024 г., 10:49 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 10:52

Сирийский заключенный, который был освобожден из тюрьмы при помощи съемочной группы CNN во главе с Клариссой Уорд, на деле оказался сотрудником спецслужб режима Асада, причастным к преступлениям.

Несколько дней назад съемочная группа присоединилась к повстанцам, отправившимся освобождать заключенных из одной из тюрем Дамаска. Автоматным огнем боевики взломали замок одной из камер, где под одеялом нашли мужчину. Тот рассказал, что зовут его Адель Гурбаль и он из города Хомс.

Освобожденный узник сообщил, что находится здесь уже три месяца, и что его перемещали из одной тюрьмы в другую. О падении режима Адель, по его словам, даже не знал. Повстанцы передали освобожденного Красному полумесяцу.

Гурбаль стал звездой репортажа CNN, однако резонанс оказался для него нежелательным. Очень быстро выяснилось, что на самом деле это старший лейтенант контрразведки ВВС Салама Мухаммад Салама.

Телеканал признал ошибку и продолжил расследование. Жители Хомса рассказали, что он командовал в этом городе блокпостами, занимаясь при этом вымогательствами. Расследуются и подозрения, что он причастен к пыткам. Где офицер находится сейчас, неизвестно.

Пресса
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