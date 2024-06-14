Гуманитарный пирс у берегов Газы может быть снова разобран из-за плохой погоды

Корреспондент службы новостей "Кан 11" Амихай Штайн сообщает, что американские военные рассматривают возможность снова временно разобрать гуманитарный пирс, построенный у берегов сектора Газы.

В Центральном командовании опасаются, что пирс может снова сломаться из-за плохих погодных условий.

Напомним, что в прошлый раз сильное волнение привело к отрыву части пирса, которую унесло течением в сторону Ашдода, и ранению трех военнослужащих.