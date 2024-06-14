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Израиль

Гуманитарный пирс у берегов Газы может быть снова разобран из-за плохой погоды

время публикации: 14 июня 2024 г., 06:47 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 06:47
Гуманитарный пирс у берегов Газы может быть снова разобран из-за плохой погоды
Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/U.S. Army via AP, File

Корреспондент службы новостей "Кан 11" Амихай Штайн сообщает, что американские военные рассматривают возможность снова временно разобрать гуманитарный пирс, построенный у берегов сектора Газы.

В Центральном командовании опасаются, что пирс может снова сломаться из-за плохих погодных условий.

Напомним, что в прошлый раз сильное волнение привело к отрыву части пирса, которую унесло течением в сторону Ашдода, и ранению трех военнослужащих.

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