Как отмечает газета The New York Times cкандал с сетью Signal, который привел к утечке секретной информации о предстоящем американском ударе по Йемену, оказался не самым крупным внешнеполитическим скандалом в Белом доме.

В публикации Николаса Кристофа утверждается, что гораздо более провальна политика последних американских администраций в отношении Йемена. Этот курс ослабил США и их союзников, усилив американских противников. Он приведет к гибели тысяч людей. Этот скандал запятнает и репутацию предшественника Трампа – Джо Байдена.

"Все восходит к жестокому нападению террористов ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года и варварскому ответу Израиля, который уничтожил в Газе целые районы. Репрессивный режим хуситов в Йемене решил заручиться повысить свою поддержку в регионе, атакуя в Красном море суда, которые он называли израильскими. На самом деле удары наносились и по другим судам", – пишет NYT.

Йемен – типичный пример того, что в международных отношениях проблем больше, чем решений. У проблем, которые создал Йемен для международной торговли, нет простого решение. Байден ответил на этот вызов бомбардировками Йемена, которые обошлись в миллиарды долларов, но мало чего достигли.

Придя к власти, Трамп усилил давление на Йемен. Он сократил гуманитарную помощь по всему миру, и для Йемена это стало самым большим ударом. Прекращены 2000 программ. Половина йеменских детей голодает – нигде в мире такого нет.