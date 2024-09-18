Axios: операция с пейджерами была проведена раньше срока, так как "Хизбалла" заподозрила неладное

Издание Axios опубликовало статью израильского журналиста Барака Равида, в которой со ссылкой на три источника в США утверждается, что за подрывами пейджеров в Ливане и Сирии стоит Израиль.

Согласно этим источникам, израильтяне приняли решение об одновременном подрыве пейджеров, которые носили активисты "Хизбаллы", "из-за опасений, что секретная операция могла быть обнаружена группировкой".

"Это был момент, когда либо нужно использовать, либо потерять", – сказал один из официальных лиц США, говоря о разъяснениях, полученных американцами от израильтян.

Равид приводит слова некого бывшего израильского чиновника, осведомленного об операции, который говорит, что израильские разведслужбы планировали использовать заминированные пейджеры, которые им удалось "подбросить" в ряды "Хизбаллы", в качестве неожиданного первого удара в тотальной войне, чтобы попытаться парализовать ливанских боевиков.

То есть операция с пейджерами, согласно этой версии, была проведена раньше намеченного срока. Массированного удара по целям в Ливане за этой операцией не последовало.

"В последние дни израильские лидеры стали беспокоиться, что "Хизбалла" может обнаружить пейджеры. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, его ключевые министры, командование Армии обороны Израиля и руководство разведывательных служб решили использовать систему сейчас, а не рисковать тем, что ее обнаружит "Хизбалла"", – пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

В статье цитируется публикация издания Al-Monitor, по сведениям которого недавно двое боевиков "Хизбаллы" "высказали подозрения относительно пейджеров".

Издание также пишет, что за несколько минут до того, как пейджеры начали взрываться по всему Ливану, министр обороны Израиля Йоав Галант позвонил министру обороны США Ллойду Остину и сообщил ему, что Израиль собирается провести операцию в Ливане в ближайшее время, но отказался предоставить какие-либо подробности.