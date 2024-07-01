Bild: "Определено время начала наземной операции Израиля в Ливане"
время публикации: 01 июля 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 21:54
Германское издание Bild со ссылкой на "дипломатические источники" пишет, что уже определено время начала наземной операции ЦАХАЛа в Ливане.
По данным издания, это может произойти во второй половине июля.
Западные дипломаты отмечают, что Израиль готовится к "экстремальному сценарию": если "Хизбалла" не прекратит обстрелы израильской территории, наземная операция начнется на третьей-четвертой неделе июля.
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