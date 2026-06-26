США передислоцируют часть своих баз из стран Персидского залива – возможно, в Израиль

США пересматривают свое военное присутствие на Ближнем Востоке после недавних ударов Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и спутниковые снимки, свидетельствующие о значительно более серьезных повреждениях ключевой военно-морской базы США в Бахрейне, чем признавали официально.

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность восстановления базы в Бахрейне, одновременно сокращая свое военное присутствие в Кувейте и Саудовской Аравии. Предполагается, что часть баз и военных объектов может быть перенесена западнее, чтобы вывести их из зоны досягаемости иранских ракет и беспилотников.

По словам двух источников The Wall Street Journal, одним из возможных направлений для размещения части американских военных объектов рассматривается Израиль. Других подробностей о возможном переносе баз или сроках принятия решения пока не приводится.