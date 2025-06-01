x
01 июня 2025
|
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июня 2025
|
01 июня 2025
|
последняя новость: 12:53
01 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Аль-Хадат": ХАМАС утратил контроль над Газой

Газа
ХАМАС
время публикации: 01 июня 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 12:14
"Аль-Хадат": ХАМАС утратил контроль над Газой
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Саудовское издание "Аль-Хадат" пишет, что террористическая организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Банды грабителей захватывают грузовики с гуманитарной помощью, врываются в дома и терроризируют жителей сектора.

Источники "Аль-Хадат" говорят, что ХАМАС пытается заручиться поддержкой лидеров кланов, чтобы обуздать хаос и грабежи. Но на фоне ликвидации многих лидеров ХАМАСа, в том числе тех, кто отвечал за "безопасность" в Газе, и в условиях фактического голода, эти усилия не приносят результатов, сказано в публикации.

"Аль-Хадат" пишет, что экстремистские группы "начали перегруппировываться" в Газе и вербуют новых членов. На этом фоне отмечается "полный паралич всех министерств, учреждений и муниципалитетов".

Информированные источники также сообщили, что ХАМАС сталкивается со значительными трудностями в выплате зарплат своим сотрудникам.

Отметим, что данная публикация не содержит принципиально новых сведений. Обо всём этом пишет и хамасовский "Палестинский информационный центр". Характерно и то, что хамасовские СМИ возлагают ответственность за грабежи на некие "анархистские" силы, снимая с ответственность за такие нападения со своих боевиков.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2025

Минздрав ХАМАСа заявляет о множестве убитых и раненых около пунктов раздачи помощи в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 мая 2025

Фонд GHF: жителям сектора Газы выдано более 3,8 миллиона порций еды