"Аль-Хадат": ХАМАС утратил контроль над Газой

Саудовское издание "Аль-Хадат" пишет, что террористическая организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Банды грабителей захватывают грузовики с гуманитарной помощью, врываются в дома и терроризируют жителей сектора.

Источники "Аль-Хадат" говорят, что ХАМАС пытается заручиться поддержкой лидеров кланов, чтобы обуздать хаос и грабежи. Но на фоне ликвидации многих лидеров ХАМАСа, в том числе тех, кто отвечал за "безопасность" в Газе, и в условиях фактического голода, эти усилия не приносят результатов, сказано в публикации.

"Аль-Хадат" пишет, что экстремистские группы "начали перегруппировываться" в Газе и вербуют новых членов. На этом фоне отмечается "полный паралич всех министерств, учреждений и муниципалитетов".

Информированные источники также сообщили, что ХАМАС сталкивается со значительными трудностями в выплате зарплат своим сотрудникам.

Отметим, что данная публикация не содержит принципиально новых сведений. Обо всём этом пишет и хамасовский "Палестинский информационный центр". Характерно и то, что хамасовские СМИ возлагают ответственность за грабежи на некие "анархистские" силы, снимая с ответственность за такие нападения со своих боевиков.