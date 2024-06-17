2023 год стал рекордным для израильского оборонного экспорта: сделки на 49 миллиардов шекелей

За последние пять лет Израиль удвоил объемы оборонного экспорта в разные страны мира, а на фоне войны "Железные мечи" предприятия израильского оборонного комплекса заключили новые сделки на рекордные 13 миллиардов долларов, при этом 36% сделок – системы ПВО. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

В соответствии с данными, представленными министерством обороны, за последний год израильские оборонные предприятия подписали сотни договоров с разными странами мира, включая крупные контракты на сотни миллионов долларов каждый. Доля систем противовоздушной обороны в подписанных сделках резко увеличилась – с 19% в 2022 году до 36% в 2023 году.

С начала войны "Железные мечи" предприятия оборонного комплекса Израиля перешли в чрезвычайный режим работы и начали круглосуточное производство, чтобы исполнить заказы ЦАХАЛа. При этом продолжается работа над выполнением контрактов с зарубежными клиентами. Министр обороны Йоав Галант подчеркнул, что несмотря на то, что главным приоритетом израильских оборонных предприятий в условиях военных действий стала израильская армия, оборонный комплекс продолжает заключать все более и более значимые соглашения, увеличивая объемы экспорта и открывая новые рынки.

Опубликованы следующие данные: 36% экспорта за 2023 год составляют системы ПВО, ракеты и противоракеты; 11% экспорта – системы радиолокации и радиоэлектронной борьбы; 11% – огнестрельное оружие, пушки и пусковые установки; 9% – пилотируемая авиация и авионика; 8% – боеприпасы; 5% – средства наблюдения; 5% – транспортные средства и бронированные автомобили; 4% – средства для разведки, сбора информации и кибербезопасности; 4% – беспилотные летательные аппараты; 4% – системы прослушивания и связи; 2% – спутники и космос, и 1% заказов связаны с морскими платформами.

48% заказчиков – страны Азии и Океании, 35% – Европа, 9% – Северная Америка, 4% – Латинская Америка, 3% – страны, с которыми Израиль заключил "Соглашения Авраама" (арабские и мусульманские), и 1% заказчиков – страны Африки.

20% заключенных в 2023 году оборонных экспортных сделок стоимостью до 10 миллионов долларов, 23% – сделки от 10 до 50 миллионов долларов, 17% – сделки на 50-100 миллионов долларов, и 40% это "мегасделки" на суммы, превышающие 100 миллионов долларов.