Нетаниягу прокомментировал угрозы европейских стран ввести санкции против Израиля

Биньямин Нетаниягу прокомментировал совместное заявление премьер-министров Франции, Великобритании и Канады, в котором они пригрозили Израилю санкциями.

"Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за выживание прежде, чем на наших границах будут уничтожены террористы ХАМАСа, и настаивая на создании Палестинского государства, лидеры Лондона, Оттавы и Парижа фактически предлагают огромный приз за нападение на Израиль 7 октября, тем самым провоцируя повторение подобных зверств", – написал Нетаниягу в социальных сетях.

Он напоминает о том, как и когда началась война: "Война началась 7 октября, когда палестинские террористы пересекли нашу границу, хладнокровно убили 1200 ни в чем не повинных людей и похитили и увлекли в свои подземелья более 250 невинных жертв".

Нетаниягу пишет, что Израиль "принимает видение Трампа" и призывает всех европейских лидеров последовать его примеру. "Война может закончиться уже завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его кровожадные лидеры будут изгнаны, а Газа будет демилитаризована", – написал Нетаниягу.

Вечером 19 мая президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Канады Марк Карни опубликовали совместное заявление, касающееся войны в секторе Газы. "Мы решительно выступаем против расширения военных операций Израиля в Газе. Уровень человеческих страданий в Газе невыносим. Вчерашнего объявления о том, что Израиль разрешит ввоз минимального количества продовольствия в Газу, совершенно недостаточно", – говорится в заявлении.

Макрон, Стармер и Карни также осудили "отвратительные высказывания, недавно использованные членами израильского правительства" по поводу переселения жителей сектора Газы в другие страны, поскольку "принудительное перемещение является нарушением международного гуманитарного права".

Лидеры Великобритании, Франции и Канады осудили ХАМАС за "гнусную атаку" 7 октября 2023 года, призвали освободить заложников и заявили о поддержке права Израиля защищать своих жителей от террора.

При этом они подчеркнули, что действия Израиля "совершенно непропорциональны", что они "не будут стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху продолжает эти вопиющие действия", и что "если Израиль не прекратит возобновившееся военное наступление и не снимет ограничения на гуманитарную помощь", они предпримут "конкретные ответные меры".

В заявлении Израиль также предупреждают о возможности введения целевых санкций "за попытки расширения поселений на оккупированном Западном берегу".